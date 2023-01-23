В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища

Работы по строительству административно-делового центра на улице Рашпилевской, 175 начали в марте прошлого года.

Восьмиэтажное здание общей площадью 13,7 тыс. кв. м возводят на двух соседних участках на улице Рашпилевской, 175 и 177. Разрешение на строительство делового центра выдали осенью 2020 года, оно будет действовать до сентября 2024 года.

Застройщик планирует завершить строительство объекта до конца текущего года, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодаре строители экскаватором обрушили кирпичную стену Всесвятского кладбища. Инцидент произошел вечером 22 августа на строительной площадке на улице Рашпилевской, 175.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что при забивании металлических свай строители обрушили кирпичный забор Всесвятского кладбища. Кирпичи рухнули на могилы.