В Краснодаре к концу года достроят восьмиэтажный деловой центр около Всесвятского кладбища
Экономика
23.01.2023 10:21
Работы по строительству административно-делового центра на улице Рашпилевской, 175 начали в марте прошлого года.
Восьмиэтажное здание общей площадью 13,7 тыс. кв. м возводят на двух соседних участках на улице Рашпилевской, 175 и 177. Разрешение на строительство делового центра выдали осенью 2020 года, оно будет действовать до сентября 2024 года.
Застройщик планирует завершить строительство объекта до конца текущего года, сообщает «РБК Краснодар».
Читайте также: в Краснодаре строители экскаватором обрушили кирпичную стену Всесвятского кладбища. Инцидент произошел вечером 22 августа на строительной площадке на улице Рашпилевской, 175.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что при забивании металлических свай строители обрушили кирпичный забор Всесвятского кладбища. Кирпичи рухнули на могилы.
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