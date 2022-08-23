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В Краснодаре строители экскаватором обрушили кирпичную стену Всесвятского кладбища

Происшествия
23.08.2022 13:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stroiteli-ekskavatorom-povredili-kirpichnuyu-stenu-vsesvyatskogo-kladbishha
Видео t.me/chp_krd

Инцидент произошел вечером 22 августа на строительной площадке на улице Рашпилевской, 175.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что при забивании металлических свай строители обрушили кирпичный забор Всесвятского кладбища. Кирпичи рухнули на могилы.

Момент разрушения ограждения попал на записи камер видеонаблюдения. Машина захватила сваю, чтобы переместить, но рабочий не рассчитал габариты, и свая угодила прямиком в стену. Такая неаккуратность при работах возмутила местных жителей.

Представители строительной компании извинились перед жителями Краснодара за случившееся и пообещали восстановить разрушенную стену Всесвятского кладбища.

«Инцидент возник ввиду стесненности строительной площадки. Машинист экскаватора не справился с управлением при транспортировке крупногабаритного металлического профиля и ненамеренно задел кирпичную ограду», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» представители строительной компании «Русь-Строй».

Место обрушения участка стены на Всесвятском кладбище уже расчищают. Планы и сроки восстановления ограждения согласовали с администрацией кладбища.

Читайте также: перед реконструкцией на Всесвятском кладбище Краснодара исследуют захоронения.

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