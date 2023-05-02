В Краснодаре к газу подключат более 200 домов в поселке Индустриальном

Новый газопровод в Прикубанском округе краевой столицы построили в рамках региональной программы.

Сейчас специалисты «Краснодаргоргаза» ведут пусконаладочные работы в поселке Индустриальном. В ближайшее время газ появится в домах на улицах Магаданской, Витаминной, Удачной и Лазурной.

«В конце апреля выполнили врезку газопровода высокого давления, а затем подключат газорегуляторные пункты и распределительную сеть по поселку. Уже в мае дома жителей начнут присоединять к системе газоснабжения», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Кроме того, в Индустриальном до июня продолжат строить газораспределительную сеть в центральной части поселка, на улицах: Лазурной, Учительской, Новоселова и Святоникольской. Там также находится более 200 домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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