Более 24 тыс. домов бесплатно газифицировали в Краснодарском крае
Общество
07.04.2023 19:30
Всего в крае заключили более 48,7 тыс. договоров на догазификацию. Об этом 7 марта сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.
«Объем работ по программе догазификации очень большой. Краснодарский край по количеству поданных заявок на подведение газа к участкам занимает второе место в России», — сказал заместитель губернатора.
Социальную газификацию на Кубани проводят 13 газораспределительных организаций. В первую очередь они должны исправить ситуацию с просроченными договорами, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.
Кроме того, Прошунин поручил провести инвентаризацию образовательных и медицинских учреждений, у которых еще нет котельных или их только планируют построить, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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