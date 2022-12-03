В Краснодаре к газу подключат 300 домов в поселке Знаменском
Общество
03.12.2022 15:51
Строить газопровод протяженностью 4,5 км начали в северо-восточной части поселка Знаменского в рамках региональной программы газификации до 2023 года.
Новый газопровод проложат в границах улиц Заповедной, Ясеневой, Цигейковой и Березовой. Под землей проложат сети низкого давления и 100-метровый участок высокого давления. Также установят газораспределительный пункт.
Газом обеспечат 300 домов. Работы планируют завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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