В Краснодаре к 1 октября завершат модернизацию трамвайного узла на Московской

В компании «Синара – ГТР Краснодар» 18 сентября рассказали о сроках завершения каждого из этапов строительства Западной трамвайной линии.

Согласно концессионному соглашению, которое было подписано 13 сентября 2022 года, ветка от Западного депо до «Немецкой деревни» должна быть построена до конца 2024 года, от ЖК «Немецкая деревни» до спорткомплекса «Баскет-Холл» — до конца 2025 года, от «Баскет-Холла» до улицы Московской — до конца 2026 года.

«Непосредственно строительство второго этапа стартует по графику в начале 2024 года. Проект участка от Западного депо до улицы Заполярной уже передан в госэкспертизу. Завершается разработка проекта от улицы Заполярной до «Немецкой деревни» — строительство трамвайных путей на этом участке будет синхронизировано с реконструкцией Западного обхода», — сообщили в пресс-службе «Синара — ГТР Краснодар».

Первый этап — модернизация трамвайного узла на улице Московской с комплексным благоустройством территории идет с опережением сроков. К 1 сентября заменили 1,2 км рельсошпальной решетки и построили 200 м нового трамвайного пути, установили 12 стрелочных переводов, переустроили ливневку, проложили сети электроснабжения, обустроили остановки, уложили первый слой асфальта и подготовили участки для газонов. Кроме того, установили 1,4 тыс. м бордюров.

По условиям концессионного соглашения, этап должен завершиться в 2024 году. Фактически основные работы по благоустройству территории узла завершат ко Дню города — 24 сентября. Полностью узел должен быть готов к 1 октября. Для высадки деревьев мэрия Краснодара выделила 1,8 млн рублей.

В компании «Синара» отметили, что темпы благоустройства на модернизируемом трамвайном узле на улице Московской максимально ускорят без потери их качества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава города Евгений Наумов 18 сентября на аппаратном совещании в мэрии раскритиковал сроки работ по строительству и модернизации трамвайных путей в краевой столице. Он назвал халатной работу по строительству трамвайной ветки в западную часть города.