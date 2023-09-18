Мэр Краснодара назвал халатной работу по прокладке трамвая в Немецкую деревню

Сроки работ по строительству и модернизации трамвайных путей в краевой столице глава города Евгений Наумов раскритиковал 18 сентября на аппаратном совещании в мэрии.

«Подняли вопрос отставания от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. Честно, не понимаю такого халатного отношения к работе подрядчика — «Синара — ГТР Краснодар», — написал Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что он не услышал от инвестора достойных объяснений, а оправданий в этом вопросе быть не может. По словам Наумова, подрядчику необходимо кардинально менять подход к делу, чтобы выполнить свои обязательства перед жителями Краснодара.

Мэр выразил надежду, что генеральный директор «Синары — ГТР Краснодар» услышал его мнение и подчеркнул, что развитие инфраструктуры для общественного транспорта в городе — общая задача, которая находится в приоритете.

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