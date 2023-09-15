В Краснодаре с рельсов сошел трамвай на пересечении Московской и Островского

Инцидент произошел утром 15 сентября на пересечении улиц Московской и Островского.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На фотографиях с места аварии видно, что с рельсов сошел двухвагонный трамвай, следовавший по маршруту № 2.

В связи с технеисправностью, временно изменен маршрут следования трамваев № 1, 2, 5, 8, 15, 21 и 22.

Маршруты № 1 и 2 проследуют по улице Садовой. Маршруты № 5, 8 и 15 разворачиваются на кольце на улице Колхозной. Трамваи № 21 и 22 следуют по улице Садовой на конечную «Ул. Декабристов», сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

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