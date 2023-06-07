В Краснодаре изымут грузовики у «черных» мусорщиков, выбрасывающих строительные отходы в пригороде

Два грузовых автомобиля незаконно выбрасывали строительные отходы на территории поселка Октябрьского.

Полицейские установили личности владельцев грузовиков и собственника земельного участка, на который выгружали строительный мусор. На них составили административные протоколы за нарушение требований в области охраны окружающей среды и незаконное предпринимательство.

Грузовые автомобили, с которых в Октябрьском выгружали строительный мусор, у владельцев изымут и поместят на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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