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Суд оштрафовал оператора мусорного полигона в Новороссийске за работу без лицензии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-oshtrafoval-operatora-musornogo-poligona-v-novorossijske-za-rabotu-bez-litsenzii
Суд оштрафовал оператора мусорного полигона в Новороссийске за работу без лицензии
Фото pexels.com

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компанию «Терра-Н», которая эксплуатирует мусорный полигон в Новороссийске на горе Щелба. Оператор работал без соответствующей лицензии.

Иск к компании поступил от Южного межрегионального управления Росприроднадзора. По итогам проверки, которую провели в марте, оказалось, что предприятие проводило захоронения отходов четвертого класса опасности, отсутствующих в лицензии «Терра-Н». Сотрудники надзорного органа обнаружили тару из-под нефтепродуктов и автомобильные покрышки.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении. Согласно решению суда, оператор мусорного полигона оштрафован на 40 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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