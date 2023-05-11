В Краснодаре изменят схему движения на двух оживленных перекрестках

Речь идет о пересечениях улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы и Дзержинского и Кореновской. Схему движения там изменят с 13 мая.

Теперь при движение по улице Восточно-Кругликовской в сторону Черкасской водители автомобилей не смогут поворачивать налево на улице 40-летия Победы. По словам специалистов, это поможет увеличить пропускную способность на перекрестке и снизить риски ДТП.

На пересечении улиц Дзержинского и Кореновский изменят схему движения на кольце. Теперь водители должны будут пропустить тех, кто выезжает с Кореновской. Решение об этом приняли с помощью математического моделирования. Нововведение нужно для того, чтобы улучшить выпуск машин с близлежащего микрорайона и исключить объезд транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с декабря изменили схему движения на улицах Дальней и Солнечной. Это необходимо для снижения пробок и количества дорожных происшествий.