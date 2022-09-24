В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Выезд к Северному мосту с улицы Тихорецкой сделают двухполосным. Это необходимо, чтобы снизить количество пробок на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой.

«При совместной работе с ГИБДД Краснодарского края разработали новую схему движения. Изменили геометрию полос — линии станут более плавными», — сообщил вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Для сокращения риска ДТП на въезде на Тихорецкое кольцо и на островках безопасности установят сигнальные столбики, разделяющие транспортные потоки.

Новую разметку на Тихорецком кольце планируют нанести уже в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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