Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце

Общество
24.09.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-izmenitsya-shema-dvizheniya-na-tihoretskom-koltse
В Краснодаре изменится схема движения на Тихорецком кольце
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Выезд к Северному мосту с улицы Тихорецкой сделают двухполосным. Это необходимо, чтобы снизить количество пробок на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой.

«При совместной работе с ГИБДД Краснодарского края разработали новую схему движения. Изменили геометрию полос — линии станут более плавными», — сообщил вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Для сокращения риска ДТП на въезде на Тихорецкое кольцо и на островках безопасности установят сигнальные столбики, разделяющие транспортные потоки.

Новую разметку на Тихорецком кольце планируют нанести уже в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре запретили остановку и стоянку на участке проспекта Константина Образцова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
  3. В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
  4. В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
  5. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях