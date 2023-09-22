В Краснодаре изменили схему движения трамваев из-за неполадок на Московской

На кольце трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Островского, где сейчас продолжается реконструкция, снова произошла техническая неисправность.

В связи с этим движение трамваем в сторону Музыкального микрорайоне временно приостановили. Маршруты № 5, 8 и 15 следуют до улицы Колхозной, трамваи № 21 и 22 — до улицы Декабристов.

Пассажиров попросили быть внимательнее и учитывать изменения при планировании маршрутов на вышеупомянутых маршрутах трамвая, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Неделю назад, 15 сентября на пересечении улиц Московской и Островского трамвай сошел с рельс. В связи с технеисправностью, на время изменили маршрут следования трамваев № 1, 2, 5, 8, 15, 21 и 22.

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