В Краснодаре из-за жары вводят временные ограничения электроснабжения

Региональное диспетчерское управление 9 июля ввело временные ограничения электроснабжения потребителей в краевом центре из-за сильной жары.

В связи с этим происходят незапланированные отключения. Для оперативной локализации аварийных отключений ресурсоснабжающие организации перевели в режим повышенной готовности.

На случай устранения нештатных ситуаций одновременно могут привлечь до 41 бригады. Круглосуточно дежурят 12 бригад. По последним данным в городе зафиксировали 8 локальных отключений, на местах работают 18 человек и 6 единиц техники.

«Все электросетевые компании укомплектованы необходимой специализированной техникой и машинами. Чтобы во время ремонтных работ слишком долго не отсутствовало питание у потребителей, при необходимости задействуют дизельные электростанции. Со всеми ответственными службами находимся в постоянном контакте. Сотрудники департамента городского хозяйства также работают в режиме повышенной готовности», — отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Об отключениях электричества можно сообщить по номеру ЕДДС 050, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 42 тыс. человек остаются без света на Кубани из-за массовых отключений. Последние дни на юге России фиксируют повышенное потребление электричества, что вызвано аномальной жарой в регионах.