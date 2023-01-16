В Краснодаре из-за таяния льда усилят патрулирование водоемов
Соответствующее поручение дал мэр Краснодара Евгений Наумов во время еженедельной планерки.
«Резкое потепление — самое опасное время. Сейчас лед начал резко таять, поэтому необходимо организовать патрули со всеми правоохранительными органами и внутригородскими округами», — сказал Наумов.
Глава города подчеркнул, что на этой неделе нужно промониторить все водоемы, где есть лед.
Сейчас в краевом центре на всех городских водоемах, в том числе на берегу реки Кубань, установлены 100 информационным табличек с предупреждением о запрете купания и выхода на лед. Краснодарские водоемы контролируют сотрудники муниципальной службы спасения.
Кроме того, в городе усилят профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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