В Краснодаре из-за таяния льда усилят патрулирование водоемов

Соответствующее поручение дал мэр Краснодара Евгений Наумов во время еженедельной планерки.

«Резкое потепление — самое опасное время. Сейчас лед начал резко таять, поэтому необходимо организовать патрули со всеми правоохранительными органами и внутригородскими округами», — сказал Наумов.

Глава города подчеркнул, что на этой неделе нужно промониторить все водоемы, где есть лед.

Сейчас в краевом центре на всех городских водоемах, в том числе на берегу реки Кубань, установлены 100 информационным табличек с предупреждением о запрете купания и выхода на лед. Краснодарские водоемы контролируют сотрудники муниципальной службы спасения.

Кроме того, в городе усилят профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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