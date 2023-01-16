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В Краснодаре из-за таяния льда усилят патрулирование водоемов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-tayaniya-lda-usilyat-patrulirovanie-vodoemov
В Краснодаре из-за таяния льда усилят патрулирование водоемов
Фото администрации Краснодара

Соответствующее поручение дал мэр Краснодара Евгений Наумов во время еженедельной планерки.

«Резкое потепление — самое опасное время. Сейчас лед начал резко таять, поэтому необходимо организовать патрули со всеми правоохранительными органами и внутригородскими округами», — сказал Наумов.

Глава города подчеркнул, что на этой неделе нужно промониторить все водоемы, где есть лед.

Сейчас в краевом центре на всех городских водоемах, в том числе на берегу реки Кубань, установлены 100 информационным табличек с предупреждением о запрете купания и выхода на лед. Краснодарские водоемы контролируют сотрудники муниципальной службы спасения.

Кроме того, в городе усилят профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: провалившуюся под лед 11-летнюю девочку спасли на Затоне в Краснодаре. Девочка 14 января гуляла на берегу в компании друзей, вышла на лед и провалилась по пояс, но выбраться самостоятельно не смогла. Специалисты аварийно-спасательного отряда № 1 подползли к девочке и вытащили ее из воды, после чего оказали первую медицинскую помощь.

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