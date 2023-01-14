Провалившуюся под лед 11-летнюю девочку спасли на Затоне в Краснодаре

Видео с кадрами спасения подростка из полыньи на Кубани прислал интернет-порталу «Кубань 24» очевидец.

Девочка 14 января гуляла на берегу в компании друзей, вышла на лед и провалилась по пояс, но выбраться самостоятельно не смогла. Благодаря постоянному мониторингу ледовой обстановки на месте оказались спасатели муниципальной службы спасения.

Специалисты аварийно-спасательного отряда № 1 подползли к девочке и вытащили ее из воды, после чего оказали первую медицинскую помощь, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, мониторинговые группы 14 января пресекли катание на коньках четырех человек, в том числе двоих детей на озере Карасун, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении гражданской защиты администрации Краснодара.

Спасатели напоминают: выход на лед сейчас категорически запрещен, это опасно для жизни.

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