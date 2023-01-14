Провалившуюся под лед 11-летнюю девочку спасли на Затоне в Краснодаре
Видео с кадрами спасения подростка из полыньи на Кубани прислал интернет-порталу «Кубань 24» очевидец.
Девочка 14 января гуляла на берегу в компании друзей, вышла на лед и провалилась по пояс, но выбраться самостоятельно не смогла. Благодаря постоянному мониторингу ледовой обстановки на месте оказались спасатели муниципальной службы спасения.
Специалисты аварийно-спасательного отряда № 1 подползли к девочке и вытащили ее из воды, после чего оказали первую медицинскую помощь, сообщает ЕДДС Краснодара.
Кроме того, мониторинговые группы 14 января пресекли катание на коньках четырех человек, в том числе двоих детей на озере Карасун, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении гражданской защиты администрации Краснодара.
Спасатели напоминают: выход на лед сейчас категорически запрещен, это опасно для жизни.
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