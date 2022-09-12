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В Краснодаре из-за сломанной ветки приостановилось движение трамваев за Садовым мостом

Происшествия
12.09.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-slomannoj-vetki-priostanovilos-dvizhenie-tramvaev-za-sadovym-mostom
В Краснодаре из-за сломанной ветки приостановилось движение трамваев за Садовым мостом

Это произошло 12 сентября около 18:00 в районе пересечения улиц Садовой и МОПР. Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что водитель грузовой «Газели» надломил ветку дерева, когда ехал около трамвайных путей.

Ветка наклонилась и перегородила движение трамваев. Из-за этого на время остановилось движение вагонов № 3, 20, 21 и 22, направлявшихся в сторону Московской. Трамваи стояли как на Садовом мосту, так и между улиц Северной и Промышленной.

В 18:15 трамваи восстановили движение по улице Садовой в обычном режиме. Многие пассажиры вышли из остановившихся трамваев и продолжили путь пешком.

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