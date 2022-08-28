В Краснодаре трамвай сбил легковушку, пострадали два человека
Происшествия
28.08.2022 19:37
Авария произошла 28 августа в 17:30 на пересечении улиц Калинина и Братьев Игнатовых.
По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля марки Hyundai ехал по улице Калинина со стороны улицы Тургенев в сторону улицы Чкалова и при повороте налево на улицу Братьев Игнатовых не уступил дорогу трамваю, который ехал в попутном направлении.
«Предварительно, в больницу доставлены два человека — водитель легковушки и его пассажирка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту ДТП проводится проверка.
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