В Краснодаре из-за утечки на трубопроводе более 10 тыс. жителей остались без отопления

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение тепла произошло 9 ноября в 20:40 в Фестивальном микрорайоне из-за скрытой утечки на подземном трубопроводе на проспекте им. Константина Образцова, 22.

В результате аварии отопление отключили в 15 жилых домах. Без тепла временно остались 10,2 тыс. человек. К ликвидации последствий привлекли 13 человек и 5 единиц техники.

Аварийные работы выполняла бригада АО «Краснодартеплосеть». Их завершили в 21:30. Начали наполнение теплосистемы.

Вечером 9 ноября в Краснодаре температура воздуха опустилась до +8°С, без осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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