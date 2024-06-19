В Краснодаре из-за сильной жары приостановят работу аттракционов

В краевом центре продолжается череда жарких солнечных дней, температура воздуха 20 июня поднимется выше +35 °С.

В связи с сильной жарой и требованиями технической документации аттракционов в городских парков их работу приостановят 20 июня с 13:00 до 16:00.

«Администрация парков приносит извинения за возникшие неудобства. В целях обеспечения безопасности посетителей в летний период, мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью», — сообщает официальный информационный Telegram-канал Краснодарских парков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 19 июня будет переменная облачность и до +33°С.