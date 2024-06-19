В Краснодарском крае 19 июня будет переменная облачность и до +33°С

Территория Кубани 19 июня будет находиться под влиянием антициклона, благодаря которому ожидается по-настоящему летняя сухая погода.

В дневные и вечерние часы в отдельных юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 28…33°С, в горах — до 18…23°С. На Черноморском побережье днем столбики термометров поднимутся до 28…33°С.

В Краснодаре 19 июня будет переменная облачность, дождей не ожидается. Воздух днем прогреется до 31…33°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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