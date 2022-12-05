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В Краснодаре из-за сдувшегося купола концертного зала отменили танцевальный конкурс

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-sduvshegosya-kupola-kontsertnogo-zala-otmenili-tantsevalnyj-konkurs
В Краснодаре из-за сдувшегося купола концертного зала отменили танцевальный конкурс
Фото «Кубань 24»

Танцевальный конкурс Show Your Soul KUBAN DANCE CHAMPIONSHIP планировали провести 4 декабря на новой площадке «Кроп Арена» по адресу: улица Путевая, 5/1.

Конкурс должен был пройти в четырех возрастных категориях: BABY’S, KIDS, JUNIORS, ADULTS среди опытных и начинающих танцоров.

«Конкурс не удалось провести в запланированный день по независящим от нас техническим причинам», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» соорганизатор мероприятия Виктор Вольный.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что танцевальный конкурс Show Your Soul не состоялся 4 декабря из-за того, что в прошедшие выходные на новой площадке «Кроп Арена» сдулась крыша, выполненная в виде воздухоопорного купола. По какой причине это произошло неизвестно.

При этом директор «Кроп Арены» Даниил Коровайный сказал интернет-порталу «Кубань 24», что информация о повреждении крыши в концертном зале не соответствует действительности.

Очевидцы не заметили каких-либо повреждений на крыше новый концертной площадки «Кроп Арены» 5 декабря.

О смене локации «Кроп Арены» с улицы Вишняковой, 7/1 на улицу Путевую, 5/1 стало известно 5 декабря.

«Кроп Арена» теперь в центре Краснодара! Да, да, вы правильно поняли, мы меняем локацию и c 1 декабря находимся в самом центре города», — говорится в соцсетях.

Читайте также: число концертов на площадке «Кроп Арена» в Краснодаре сократилось в четыре раза.

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