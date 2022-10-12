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Число концертов на площадке «Кроп Арена» в Краснодаре сократилось в четыре раза

Экономика
12.10.2022 11:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-kontsertov-na-ploshhadke-krop-arena-v-krasnodare-sokratilos-v-chetyre-raza
Число концертов на площадке «Кроп Арена» в Краснодаре сократилось в четыре раза
Фото krd.kassir.ru

Об этом рассказал директор «Кроп Арены» Даниил Коровайный. По его мнению, если подобная тенденция продолжится, то концерты станут редким мероприятием с дорогим прайсом, рассчитанным на небольшое число посетителей.

«Если до пандемии в месяц у нас проходило 20–25 мероприятий, то сейчас мы проводим 4–5. То есть, сегодня мы проводим четвертую часть из того, что было до пандемии», — сказал Коровайный.

По его словам, обычно осень — самое прибыльное время года для организаторов концертов. Однако после сообщения о начале частичной мобилизации в РФ в «Кроп Арене» перенесли три и отменили два концерта. Отмены концертов связаны с тем, что артисты или их технический персонал покинули Россию после 21 сентября.

«Никто не понимает, что будет дальше. У нас нет горизонта планирования. Многие музыканты покинули страну на неопределенное время. Мы не можем прогнозировать», — цитирует Коровайного «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодарском крае артисты дают концерты для мобилизованных.

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