Число концертов на площадке «Кроп Арена» в Краснодаре сократилось в четыре раза

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Об этом рассказал директор «Кроп Арены» Даниил Коровайный. По его мнению, если подобная тенденция продолжится, то концерты станут редким мероприятием с дорогим прайсом, рассчитанным на небольшое число посетителей.

«Если до пандемии в месяц у нас проходило 20–25 мероприятий, то сейчас мы проводим 4–5. То есть, сегодня мы проводим четвертую часть из того, что было до пандемии», — сказал Коровайный.

По его словам, обычно осень — самое прибыльное время года для организаторов концертов. Однако после сообщения о начале частичной мобилизации в РФ в «Кроп Арене» перенесли три и отменили два концерта. Отмены концертов связаны с тем, что артисты или их технический персонал покинули Россию после 21 сентября.

«Никто не понимает, что будет дальше. У нас нет горизонта планирования. Многие музыканты покинули страну на неопределенное время. Мы не можем прогнозировать», — цитирует Коровайного «РБК Краснодар».

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