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В Краснодаре из-за ремонта временно ограничат движение на участке улицы Зиповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-remonta-vremenno-ogranichat-dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-zipovskoj
В Краснодаре из-за ремонта временно ограничат движение на участке улицы Зиповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Для проведения реконструкции с вечера 11 января на участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской движение машин будет односторонним по направлению к улице Российской.

В рамках реконструкции Зиповской обустроят четырехполосную дорогу шириной 14 м, вместо двухполосной. Здесь оборудуют тротуары шириной 3 м и велодорожки шириной 1,5 м, установят освещение, переустроят все инженерные сети, канализацию, газо- и трубопроводы. На участке от улицы Байбакова до Московской появится еще один пешеходный переход, две остановки и дополнительные парковочные места. Светофор на пересечении улиц Московской и Зиповской также модернизируют.

Работы по переустройству инженерных коммуникаций стартуют 12 января. На участке дороги установят знаки и ограждения. Объехать ремонтируемый участок дороги можно будет по улицам Карякина, Российской, Солнечной, 40 лет Победы и другим.

Реконструкция улицы Зиповской завершится в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 3 января закроют две полосы движения на улице Красных Партизан в Краснодаре.

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