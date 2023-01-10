В Краснодаре из-за ремонта временно ограничат движение на участке улицы Зиповской

Для проведения реконструкции с вечера 11 января на участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской движение машин будет односторонним по направлению к улице Российской.

В рамках реконструкции Зиповской обустроят четырехполосную дорогу шириной 14 м, вместо двухполосной. Здесь оборудуют тротуары шириной 3 м и велодорожки шириной 1,5 м, установят освещение, переустроят все инженерные сети, канализацию, газо- и трубопроводы. На участке от улицы Байбакова до Московской появится еще один пешеходный переход, две остановки и дополнительные парковочные места. Светофор на пересечении улиц Московской и Зиповской также модернизируют.

Работы по переустройству инженерных коммуникаций стартуют 12 января. На участке дороги установят знаки и ограждения. Объехать ремонтируемый участок дороги можно будет по улицам Карякина, Российской, Солнечной, 40 лет Победы и другим.

Реконструкция улицы Зиповской завершится в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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