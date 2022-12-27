С 3 января закроют две полосы движения на улице Красных Партизан в Краснодаре
Четыре полосы движения вместо шести будут открыты на время строительства подземного пешеходного перехода в районе ККБ № 2.
Строительство стартует 3 января. В настоящее время на месте будущего подземного перехода ведутся подготовительные работы.
«Во время проведения работ вместо шести полос движения по улице Красных Партизан будут открыты только четыре — по две в обоих направлениях. Для автомобилистов предлагаем альтернативные маршруты по дорогам, которые мы ранее привели в порядок. Также будет перенесен пешеходный переход для горожан», — сказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
Протяженность перехода составит 35,7 м, ширина тоннельной части — 4 м. Переход оборудуют лифтами и пандусами. Завершить строительство планируют до мая 2023 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках строительства реконструируют сети освещения, водоотведения, связи, водо- и газоснабжения. Кроме того, в районе перехода отремонтируют тротуары, обновят остановки и построят парковку на месте снесенного рынка «Михаил».
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