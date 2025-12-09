Logo
Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-remonta-na-teplosetyah-perekroyut-proezd-na-dvuh-ulitsah
В Краснодаре из-за ремонта на теплосетях перекроют проезд на двух улицах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ограничение движения на участках улиц Карла Маркса и Красных Партизан в краевом центре будет действовать с 23:00 9 декабря до 6:00 10 декабря.

Для того, чтобы провести срочный ремонт на тепловых сетях, полностью перекроют улицу Карла Маркса на участке от улицы Красных Партизан в сторону Бабушкина. А на Красных Партизан перекроют одну полосу на участке от улицы Тургенева в сторону улицы Воровского.

Горожанам рекомендуют заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования временной дорожной разметки и указателей, сообщили в Telegram-канале «Краснодартеплоэнерго».

Читайте также: Фадеевский путепровод в Краснодаре закрыли на ремонт. Ограничение движения будет действовать до 20 декабря. На это время для жителей краевого центра подготовили альтернативный маршрут.

