В Краснодаре из-за ремонта дороги временно изменится график троллейбусов № 7 и № 12

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 24 по 26 августа из-за ремонта дороги на улице Ставропольской троллейбусы № 7 и № 12 по вечерам будут уходить с конечных остановок раньше обычного. Это связано с необходимостью отключения контактной сети.

В эти дни последние троллейбусы маршрута № 7 от аэропорта будут отправляться в 22:15. От железнодорожного вокзала «Краснодар –I» — в 21:43. После 22:00 троллейбусы проследуют от железнодорожного вокзала в депо № 2.

Последние рейсы по маршруту № 12 от стадиона «Кубань» в 21:32, а от конечной остановки на улице Благоева — в 21:51. После 21:40 троллейбусы от стадиона «Кубань» пойдут по Ставропольской в депо № 2.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте. Дополнительную информацию о движении троллейбусов можно уточнить по телефонам горячей линии МУП КТТУ: 8(861)262-51-15 и 8(861)262-36-06.

Кроме того, работает горячая линия Центра мониторинга дорожного движения и транспорта: 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по нацпроекту приступили к ремонту улицы Ставропольской.