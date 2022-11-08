В Краснодаре из-за ремонта дороги на улице Новороссийской образовалась пробка в 3 км

Видео канала «Кубань 24»

Машины стояли не только на Новороссийской, но и на Сормовской, Лизы Чайкиной, Уральской и Онежской.

Новороссийская — в списке улиц, которые обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы на одной из главных городских магистралей планируют завершить до конца года. Ночью здесь ремонтируют проезжую часть, а днем делают новые тротуары и парковки. Всего в краевой столице по нацпроектам обновят больше 60 км дорог.

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