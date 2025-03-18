В Краснодаре из-за пожаров уровень сероводорода в 1,5 раза превысил норму

Вечером 17 марта пост контроля загазованности атмосферного воздуха №2 на улице Атарбекова в Фестивальном микрорайоне зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

По данным онлайн-сервиса мониторинга текущего состояния воздуха в городе «Центра озеленения и экологии», с 21:00 до 22:00 концентрация сероводорода в воздухе превышала норму в 1,25 раз, а к 22:20 ПДК сероводорода превысила норма в 1,5 раза.

Показатели по всем остальным замеряемым веществам в атмосферном воздухе в районе ПКЗ-2 не превышали нормативов. На остальных четырех постах контроля загазованности атмосферного воздуха превышение нормы содержания вредных веществ не выявили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара пожаловались на резкий запах гари в воздухе 17 марта. Запах гари почувствовали жители разных микрорайонов краевой столицы. В ЕДДС сообщили, что горений на открытой территории в Краснодаре нет. Очаги возгарания есть в Теучежском районе Республики Адыгея.

Читайте также: в Новороссийске превышен уровень угарного газа в воздухе из-за горящего полигона. В частном секторе поселка Убых, села Владимировка, станицы Натухаевской, села Васильевка и дачного поселка Щелба выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе — СО и SO2. В остальных населенных пунктах превышения вредных веществ в воздухе не обнаружили.

В Туапсе превышено содержание сажи в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Роспотребнадзор по Краснодарскому краю в связи с возгоранием на нефтекомплексе в Туапсе проводит лабораторные исследования качества воздуха в пяти контрольных точках. В двух точках выявили превышение предельно допустимой концентрации сажи. В остальных точках отбора превышения вредных веществ в воздухе нет.

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