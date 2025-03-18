В Новороссийске превышен уровень угарного газа в воздухе из-за горящего полигона

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, специалисты проводят лабораторные исследования качества атмосферного воздуха с первого дня пожара мусорном полигоне.

В частном секторе поселка Убых, села Владимировка, станице Натухаевской, села Васильевка и дачного поселка Щелба выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе — СО и SO2. В остальных населенных пунктах превышения вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Кроме того, из-за смены направления ветра жители почти всех районов города-героя почувствовали запах гари. Населению рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не открывать окна и использовать маски. В случае недомогания следует обратиться к врачу.

Специалисты продолжают следить за качеством воздуха, тушение пожара на мусорном полигоне ведут круглосуточно, сообщает Контрольно-ревизионное управление Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в Туапсе превышено содержание сажи в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Роспотребнадзор по Краснодарскому краю в связи с возгоранием на нефтекомплексе в Туапсе проводит лабораторные исследования качества воздуха в пяти контрольных точках. В двух точках выявили превышение предельно допустимой концентрации сажи. В остальных точках отбора превышения вредных веществ в воздухе нет.

Жители Краснодара пожаловались на резкий запах гари в воздухе 17 марта. Вечером в понедельник жители разных микрорайонов краевой столицы почувствовали запах гари. Ситуацию с неприятным запахом в воздухе прокомментировали в ЕДДС Краснодара. Там отметили, что горений на открытой территории в Краснодаре нет. Очаги возгорания есть в Теучежском районе Республики Адыгея.

Подпишись, здесь всегда интересно.