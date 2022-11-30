В Краснодаре из-за порыва на водоводе без холодной воды остались 8 домов в Юбилейном микрорайоне
Происшествия
30.11.2022 17:18
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило в ЕДДС Краснодара 30 ноября в 17:06.
В результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения ограничена подача воды в жилых домах № 28, 28/1, 24, 24/1б, 26/3, 28а, 26/5 и 23 на проспекте Чекистов.
На месте работает аварийная бригада, которая устраняет повреждение, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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