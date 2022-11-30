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В Краснодаре из-за порыва на водоводе без холодной воды остались 8 домов в Юбилейном микрорайоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-poryva-na-vodovode-bez-holodnoj-vody-ostalis-8-domov-v-yubilejnom-mikrorajone
В Краснодаре из-за порыва на водоводе без холодной воды остались 8 домов в Юбилейном микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило в ЕДДС Краснодара 30 ноября в 17:06.

В результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения ограничена подача воды в жилых домах № 28, 28/1, 24, 24/1б, 26/3, 28а, 26/5 и 23 на проспекте Чекистов.

На месте работает аварийная бригада, которая устраняет повреждение, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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