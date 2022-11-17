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В Краснодаре из-за порыва на теплосети без отопления остались три многоэтажки на улице Уральской

Происшествия
17.11.2022 12:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-poryva-na-teploseti-bez-otopleniya-ostalis-tri-mnogoetazhki-na-ulitse-uralskoj
В Краснодаре из-за порыва на теплосети без отопления остались три многоэтажки на улице Уральской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 17 ноября в 12:49.

Обнаружили скрытую утечку теплоносителя на подземном трубопроводе на улице Уральской, 194. Из-за этого отопление отключили в трех многоквартирных жилых домах № 190, 194 и 202 на улице Уральской.

На месте работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это второе за день аварийное отключение отопления в Краснодаре. В 10:20 из-за аварии остались без тепла 6 многоэтажек в Центральном округе.

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