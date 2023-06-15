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В Краснодаре из-за подтопления частично перекрыли движение на улице Московской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-podtopleniya-chastichno-perekryli-dvizhenie-na-ulitse-moskovskoj
В Краснодаре из-за подтопления частично перекрыли движение на улице Московской
Фото МЦУ Краснодара

Сильный дождь прошел в Краснодаре вечером 15 июня. Дороги на некоторых улицах города оказались подтоплены.

Самая серьезная ситуация сложилась на пересечении улиц Московской и Гомельской в Музыкальном микрорайоне. Воду на этом перекрестке в обоих направлениях откачивает спецтехника. Ливневка забилась мусором. После ее прочистки вода уйдет.

«Московская частично перекрыта из-за подтопления. Просим водителей планировать маршрут с учетом текущей ситуации и не рисковать своим автомобилем», — сообщает МЦУ Краснодара.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 20:10, на улице Московской между Солнечной и Петра Метальникова образовалась сильная пробка в обоих направлениях. Объехать этот участок Московской можно через улицу Российскую или Ростовское шоссе.

Читайте также: водооткачивающая техника в Краснодаре уже работает на трех улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. Для откачки дождевой воды задействовали 4 единицы техники.

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