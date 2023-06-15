В Краснодаре из-за подтопления частично перекрыли движение на улице Московской

Сильный дождь прошел в Краснодаре вечером 15 июня. Дороги на некоторых улицах города оказались подтоплены.

Самая серьезная ситуация сложилась на пересечении улиц Московской и Гомельской в Музыкальном микрорайоне. Воду на этом перекрестке в обоих направлениях откачивает спецтехника. Ливневка забилась мусором. После ее прочистки вода уйдет.

«Московская частично перекрыта из-за подтопления. Просим водителей планировать маршрут с учетом текущей ситуации и не рисковать своим автомобилем», — сообщает МЦУ Краснодара.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 20:10, на улице Московской между Солнечной и Петра Метальникова образовалась сильная пробка в обоих направлениях. Объехать этот участок Московской можно через улицу Российскую или Ростовское шоссе.

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