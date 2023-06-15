Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя

Ливень в краевом центре прошел вечером 15 июня. В результате выпадения осадков подтопило проезжую часть на некоторых улицах.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что вода собралась на дорогах в Музыкальном микрорайоне и на улице Московской.

Водооткачивающая техника уже работает на трех улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. Для откачки дождевой воды задействовали 4 единицы техники.

Жители краевой столицы могут подать заявку на откачку воды по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщает ЕДДС Краснодара.

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