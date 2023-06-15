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Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulitsy-krasnodara-podtopilo-posle-silnogo-dozhdya-3?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео канала «Кубань 24»

Ливень в краевом центре прошел вечером 15 июня. В результате выпадения осадков подтопило проезжую часть на некоторых улицах.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что вода собралась на дорогах в Музыкальном микрорайоне и на улице Московской.

Водооткачивающая техника уже работает на трех улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. Для откачки дождевой воды задействовали 4 единицы техники.

Жители краевой столицы могут подать заявку на откачку воды по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: после дождя Краснодар увяз в 9-балльных пробках. Заторы образовались на дорогах в разных частях города.

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