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После дождя Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Общество
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После дождя Краснодар увяз в 9-балльных пробках
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Вечером 15 июня на улицах краевого центра образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре в 9 баллов из 10.

По данным на 18:10, сильные пробки появились в центральной части города, на улицах: Красной, Северной, Гаврилова, Кузнечной, Костылева, Ленина, Ломоносова, Пашковской, Корницкого, Березанской, Рашпилевской, Октябрьской, Офицерской, Коммунаров, Передовой, Колхозной, а также на Садовом мосту.

Серьезные заторы образовались на улицах: Новороссийской, Селезнева, Сормовской, Старокубанской, Красных Партизан, Московской, Солнечной, Российской, 1-го Мая, Петра Метальникова, Дзержинского, Ставропольской, Западном обходе и в районе Тургеневского моста.

Кроме того, затруднен проезд транспорта на выездах из города: на Ростовском и Ейском шоссе, улицах Уральской и Калинина.

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