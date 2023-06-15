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Более 20 спецмашин готовы приступить к ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-spetsmashin-gotovy-pristupit-k-likvidatsii-vozmozhnyh-podtoplenij-v-krasnodare
Более 20 спецмашин готовы приступить к ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дождь начался в Краснодаре около 17:00 и, согласно прогнозам синоптиков, будет идти в течение нескольких часов. По краевой столице и Краснодарскому краю действуют штормовые предупреждения.

Для откачки воды при необходимости одномоментно задействуют 24 спецавтомобиля и 13 мотопомп Службы спасения.

Все городские службы круглосуточно следят за ситуацией на улицах. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

В случае возникновения ЧС можно обратиться по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нескольких районах Краснодарского края поднимется вода в реке Кубань.

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