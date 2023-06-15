Более 20 спецмашин готовы приступить к ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре
Общество
15.06.2023 17:51
Дождь начался в Краснодаре около 17:00 и, согласно прогнозам синоптиков, будет идти в течение нескольких часов. По краевой столице и Краснодарскому краю действуют штормовые предупреждения.
Для откачки воды при необходимости одномоментно задействуют 24 спецавтомобиля и 13 мотопомп Службы спасения.
Все городские службы круглосуточно следят за ситуацией на улицах. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
В случае возникновения ЧС можно обратиться по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нескольких районах Краснодарского края поднимется вода в реке Кубань.