В Краснодаре из-за отключения электричества на 45 минут встали троллейбусы

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Троллейбусы остановились на улице Ставропольской 21 сентября в 16:49. По словам очевидцев, произошло задымление в трансформаторной подстанции, питающей контактную сеть.

По словам пассажиров, которым пришлось выйти из транспорта и идти пешком, в район Вишняковского сквера приехали две пожарных машины.

«Произошло отключение электричества. Движение транспорта восстановлено около 17:35. Простой составил 45 минут», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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