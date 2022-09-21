В Краснодаре из-за отключения электричества на 45 минут встали троллейбусы
Общество
21.09.2022 18:07
Троллейбусы остановились на улице Ставропольской 21 сентября в 16:49. По словам очевидцев, произошло задымление в трансформаторной подстанции, питающей контактную сеть.
По словам пассажиров, которым пришлось выйти из транспорта и идти пешком, в район Вишняковского сквера приехали две пожарных машины.
«Произошло отключение электричества. Движение транспорта восстановлено около 17:35. Простой составил 45 минут», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
Читайте также: в Сочи из-за аварии в сторону Лоо образовалась многокилометровая пробка.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
- В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
- Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
- Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
- В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам