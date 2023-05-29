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В Краснодаре из-за обрыва провода остановились троллейбусы на Гидрострое

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-obryva-provoda-ostanovilis-trollejbusy-na-gidrostroe
В Краснодаре из-за обрыва провода остановились троллейбусы на Гидрострое
Фото t.me/kttukrd

Инцидент произошел 29 мая на пересечении улиц Мачуги и Игнатова в микрорайоне Гидростроителей.

По данным КТТУ, произошел обрыв контактного провода. В связи с этим остановилось движение троллейбусов № 7, 12 и 13.

На место выехала бригада службы энергохозяйства.

В 17:14 в КТТУ сообщили о том, что движение троллейбусов № 12 и 13 восстановили. Маршрут № 7 следует по временно измененному маршруту: улица Игнатова — Трудовой славы — Благоева — Аэропорт, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

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