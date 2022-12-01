В Краснодаре из-за обрыва подземного кабеля без света остались 2 улицы в Прикубанском округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 декабря около 17:00.

Во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация, был поврежден подземный кабель 6-10 кВ. В результате без света остались жители улиц Есенина и Агрохимической.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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