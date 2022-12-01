В Краснодаре из-за обрыва подземного кабеля без света остались 2 улицы в Прикубанском округе
Происшествия
01.12.2022 17:19
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 декабря около 17:00.
Во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация, был поврежден подземный кабель 6-10 кВ. В результате без света остались жители улиц Есенина и Агрохимической.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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