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В Краснодаре из-за обрыва подземного кабеля без света остались 2 улицы в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-obryva-podzemnogo-kabelya-bez-sveta-ostalis-2-ulitsy-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за обрыва подземного кабеля без света остались 2 улицы в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 декабря около 17:00.

Во время земляных работ, которые проводила сторонняя организация, был поврежден подземный кабель 6-10 кВ. В результате без света остались жители улиц Есенина и Агрохимической.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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