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В Краснодаре из-за непогоды сняли флаг на Главной городской площади

Общество
01.08.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-nepogody-snyali-flag-s-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi
В Краснодаре из-за непогоды сняли флаг на Главной городской площади
Фото t.me/krd_tipich_ru

На флагштоке Главной городской площади перед зданием мэрии находился флаг Краснодара. Вечером 1 августа жители города обратили внимание на то, что его спустили.

«Из-за резко начавшегося дождя и ураганного ветра флаг на Главной городской площади экстренно спустил специалист департамента городского хозяйства, чтобы флаг не намок и не завернулся вокруг флагштока, после чего его было бы уже невозможно спустить», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Флаг города свернули и упаковали в специальную коробку для хранения. Его вернут обратно на флагшток при улучшении погоды.

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