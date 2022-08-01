В Краснодаре из-за непогоды сняли флаг на Главной городской площади
Общество
01.08.2022 21:06
На флагштоке Главной городской площади перед зданием мэрии находился флаг Краснодара. Вечером 1 августа жители города обратили внимание на то, что его спустили.
«Из-за резко начавшегося дождя и ураганного ветра флаг на Главной городской площади экстренно спустил специалист департамента городского хозяйства, чтобы флаг не намок и не завернулся вокруг флагштока, после чего его было бы уже невозможно спустить», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
Флаг города свернули и упаковали в специальную коробку для хранения. Его вернут обратно на флагшток при улучшении погоды.
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