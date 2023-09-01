В Краснодаре из-за нарушений требований пожарной безопасности закрыли частный дом престарелых

Прокуратура Карасунского округа Краснодара провела проверку соблюдения законодательства в частном пансионате, предоставлявшем услуги проживания пожилым людям в хуторе Ленина.

Во время проверки выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, по пожарной безопасности, земельному законодательству, санитарно-эпидемиологическим нормам. Все эти нарушения создавали угрозу жизни для находящихся там людей. На момент проверки в пансионате жили 24 постояльца.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании деятельности индивидуального предпринимателя незаконной, а также о ее запрете. Советский районный суд Краснодара вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме. Все постояльцы вернулись в свои семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.