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В Краснодаре из-за нарушений требований пожарной безопасности закрыли частный дом престарелых

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-narushenij-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti-zakryli-chastnyj-dom-prestarelyh
В Краснодаре из-за нарушений требований пожарной безопасности закрыли частный дом престарелых
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Карасунского округа Краснодара провела проверку соблюдения законодательства в частном пансионате, предоставлявшем услуги проживания пожилым людям в хуторе Ленина.

Во время проверки выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, по пожарной безопасности, земельному законодательству, санитарно-эпидемиологическим нормам. Все эти нарушения создавали угрозу жизни для находящихся там людей. На момент проверки в пансионате жили 24 постояльца.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании деятельности индивидуального предпринимателя незаконной, а также о ее запрете. Советский районный суд Краснодара вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме. Все постояльцы вернулись в свои семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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