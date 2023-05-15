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Частный дом престарелых расселили в Геленджике из-за нарушения требований пожарной безопасности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-prestarelyh-rasselili-v-gelendzhike-iz-za-narusheniya-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti
Частный дом престарелых расселили в Геленджике из-за нарушения требований пожарной безопасности
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нарушение требований пожарной безопасности в частном пансионате для пожилых людей выявила во время проверки прокуратура Геленджика.

Во время проверки установили, что дом престарелых находился в частном жилом доме. В пансионате одновременно жили 29 пожилых людей. При этом здание не отвечало требованиям безопасности.

Прокурор Геленджика обратился в суд с иском, в котором потребовал признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя и запретить работу по уходу за пожилыми людьми до устранения выявленных нарушений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Кроме того, предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Работу частного дома престарелых приостановили, постояльцев разместили в их семьях.

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