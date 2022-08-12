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В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы

Общество
12.08.2022 10:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-livnya-na-dorogah-obrazovalis-avtomobilnye-zatory
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы

Из-за обильных осадков, которые совпали с часом пик, в городе на основных магистралях возникли пробки. Местами образовались огромные лужи.

Помимо этого, порывы ветра 12 августа могут достигать 20 м/с. Также в регионе все еще действует штормовое предупреждение. МЧС напомнило отдыхающим о возможности формирования смерчей над морем.

Однако прохладу непогода не приносит. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +34 °С. На Черноморском побережье ожидается до +33 °С. В выходные на Кубани жара и вовсе усилится, синоптики прогнозируют до 6 °С выше нормы. Особенно это касается восточной части региона. Продержится такая погода как минимум до 14 августа.

Читайте также: жителей Крымского района предупредили об угрозе подтопления из-за дождя.

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