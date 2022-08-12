В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Общество
12.08.2022 10:47
Из-за обильных осадков, которые совпали с часом пик, в городе на основных магистралях возникли пробки. Местами образовались огромные лужи.
Помимо этого, порывы ветра 12 августа могут достигать 20 м/с. Также в регионе все еще действует штормовое предупреждение. МЧС напомнило отдыхающим о возможности формирования смерчей над морем.
Однако прохладу непогода не приносит. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +34 °С. На Черноморском побережье ожидается до +33 °С. В выходные на Кубани жара и вовсе усилится, синоптики прогнозируют до 6 °С выше нормы. Особенно это касается восточной части региона. Продержится такая погода как минимум до 14 августа.
Читайте также: жителей Крымского района предупредили об угрозе подтопления из-за дождя.
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
- В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ