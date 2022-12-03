В Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались жители трех дачных поселков
Происшествия
03.12.2022 18:18
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 3 декабря около 18:00.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «ПШ-403» и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Крылатой, Аэропортовской, Крупской, а также дачного поселка «Верхний Казачий хутор» и двух коттеджных поселков — «Нового» и «Зеленый рай».
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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