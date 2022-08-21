В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Происшествия
21.08.2022 14:13
Об аварийном отключении электричества в Прикубанском округе сообщили 21 августа в 13:58. В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Восточно-Кругликовской и Жлобы.
Причиной отключения стало повреждение на распределительной подстанции. Загорелся трансформатор на ПС «РП-2540». На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что произошло короткое замыкание без последующего горения.
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