В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении электричества в Прикубанском округе сообщили 21 августа в 13:58. В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Восточно-Кругликовской и Жлобы.

Причиной отключения стало повреждение на распределительной подстанции. Загорелся трансформатор на ПС «РП-2540». На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что произошло короткое замыкание без последующего горения.

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