В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 35 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 июня в 16:19.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ТГ-303» и еще 35 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Азовской, Заполярной и Доватора.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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