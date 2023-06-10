Энергоавария оставила без света жителей семи улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
10.06.2023 10:10
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 июня в 10:06.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «З-2-103» и еще 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Круговой, Баумана, Темрюкской, Крымской, Анапской, Виноградной и Славянской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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