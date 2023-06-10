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Энергоавария оставила без света жителей семи улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/energoavariya-ostavila-bez-sveta-zhitelej-semi-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Энергоавария оставила без света жителей семи улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 июня в 10:06.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «З-2-103» и еще 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Круговой, Баумана, Темрюкской, Крымской, Анапской, Виноградной и Славянской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за аварийного отключения без света остались 12 улиц в центре Краснодара.

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