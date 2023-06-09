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Из-за аварийного отключения без света остались 12 улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarijnogo-otklyucheniya-bez-sveta-ostalis-12-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за аварийного отключения без света остались 12 улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 9 июня в 16:43.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «НПЗ-3» и еще 20 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Комсомольской, Рашпилевской, Красина, Кирова, Орджоникидзе, Кондратенко, Октябрьской, Постовой, Кубанонабережной, Пушкина, Кирова и Индустриальной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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