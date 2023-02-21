В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 32 трансформаторные подстанции

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 февраля в 13:51.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ПБ-5» и еще 32 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Бородинской, Горной, Крупской, Степной и Репинской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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