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В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 32 трансформаторные подстанции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-otklyuchilis-32-transformatornye-podstantsii
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 32 трансформаторные подстанции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 февраля в 13:51.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ПБ-5» и еще 32 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Бородинской, Горной, Крупской, Степной и Репинской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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