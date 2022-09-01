В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 15 трансформаторных подстанций
Происшествия
01.09.2022 15:49
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 1 сентября около 15:30.
В результате аварии отключилась подстанция ТГ-102» и 15 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Анисовой, Новицкого, Саянской, Титова, Чайной, Яна Полуяна, Совхозной, Ковалева, Федосеева, Геленджикской, Новицкого и других улиц в Прикубанском округе.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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