В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 15 трансформаторных подстанций

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 1 сентября около 15:30.

В результате аварии отключилась подстанция ТГ-102» и 15 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Анисовой, Новицкого, Саянской, Титова, Чайной, Яна Полуяна, Совхозной, Ковалева, Федосеева, Геленджикской, Новицкого и других улиц в Прикубанском округе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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