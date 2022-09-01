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В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 15 трансформаторных подстанций

Происшествия
01.09.2022 15:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-otklyuchilis-15-transformatornyh-podstantsij-2
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 15 трансформаторных подстанций
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 1 сентября около 15:30.

В результате аварии отключилась подстанция ТГ-102» и 15 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Анисовой, Новицкого, Саянской, Титова, Чайной, Яна Полуяна, Совхозной, Ковалева, Федосеева, Геленджикской, Новицкого и других улиц в Прикубанском округе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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